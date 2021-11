Elodie in copertina del nuovo disco di Marracash: su Instagram le parole per l'ex

Dopo settimane di voci, foto rubate e bollenti sussurri, Elodie e Marracash rompono il silenzio e non per confermare la rottura, tantomeno per smentirla. I due tornano a parlare sui social l'uno dell'altro dimostrando il grande affetto che resta nonostante la separazione, ormai conclamata.

A fare il primo passo è il rapper, annunciando a sorpresa l'uscita del nuovo album 'Noi, loro e gli altri', dove in copertina c'è proprio Elodie, accanto a lui. La cantante lo ringrazia nelle storie di Instagram, dove condivide l'editoriale pubblicato su Rolling Stones in cui parla proprio di lui: "E' meraviglioso vedere come il Marracash musicista sia diverso dal Fabio di tutti i giorni. E' un artista e un essere umano incredibile: ha una purezza che raramente ho trovato in altri". E ancora: "E' un uomo che combatte con la visione degli uomini che la società contemporanea di impone: quella del machismo tossico, della super efficienza, dell'insensibilità. Ha delle fragilità che appartengono a tutti noi, ma che stridono con il personaggio che vorrebbero affibbiargli, o anche semplicemente con l'essere un rapper".

Il ritratto che Elodie fa di Marracash è stupendo e leggerlo oggi fa venire una certa malinconia, ma soprattutto apre un piccolo spiraglio alla speranza di rivederli insieme. Questo, almeno, è quello che si augurano i fan in queste ore, sorpresi da un gesto simile. Un ritorno di fiamma che però sembra difficile guardando le ultime paparazzate della cantante romana, sorpresa a baciarsi con Davide Rossi.

Elodie e la passione con Davide Rossi

Dopo le indiscrezioni, la scorsa settimana sono arrivate le foto della conferma: i primi baci tra Elodie e Davide Rossi, rubati dai flash dei paparazi all'aeroporto di Linate prima della partenza di lei. I due si sono scambiati tenerezze inequivocabili per salutarsi, da perfetti innamorati. Davide, ex modello e marketing manager di Armani, sembra abbia perso la testa, ma a guardare Elodie non si può dire il contrario.