Marracash e Elodie: l'amore è tornato, le foto di lui a casa di lei

Galeotto fu il set del video Margarita nel 2019, da quell'incontro scattò una scintilla e i due divennero una coppia. La notizia della separazione lo scorso ottobre lasciò tutti di sasso, belli e innamorati: nessuno si aspettava tale epilogo. Poi la nuova storia di lei con Davide Rossi, ex modello oggi manager di Armani, e il lui che invece si è trovato a dover smentire un filrt con Rosmy, sembrava che il loro amore fosse davvero finito... e invece no.

Già da qualche giorno si parlava di un loro possibile ritorno di fiamma, ma le foto pubblicate dal settimanale Chi non lasciano spazio a molti dubbi. Lui è stato paparazzato mentre entra e esce dalla casa milanese di Elodie, anche lei dopo poco esce proprio dallo stesso portone in compagnia di due amiche.

Perché si lasciarono Marracash e Elodie

Le dinamiche della loro separazione lasciavano uno spiraglio: entrambi ancora si amavano, non si erano lasciati per divergenze o tradimenti, ma più perché non riuscivano a vedere un futuro insieme.

Come spiegò Elodie in un'intervista il loro amore si era trasformato:"Per me continua ad essere famiglia". I due poi non avevano convissuto e il desiderio della cantautrice di formare una famiglia si scontrava con l'idea che aveva di loro due, non riusciva a pensare "a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?". A quanto pare qualcosa è cambiato nel cuore di Elodie e probabilmente anche in quello del rapper.

