Elodie e Davide Rossi stanno insieme: arriva la conferma

Dopo le indiscrezioni, le foto della conferma: Elodie ha un nuovo fidanzato. I primi baci fra la cantante e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata da Chi un mese fa, vengono pubblicati dallo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola domani. Chiusa, dunque, la relazione fra la cantante e il rapper Marracash.

Le foto sono state scattate all'aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ex modello e marketing manager di Armani, con una mini incursione all'Isola dei Famosi in curriculum, ha accompagnato Elodie in partenza per Bari. I due si sono scambiati baci e carezze per salutarsi. Che la storia fra Elodie e Marracash scricchiolasse era sembrato chiara già a settembre, quando la cantante definì ''stimolante e faticosa'' la liason con il rapper, e aggiunse: "Siamo molto diversi".

Elodie attrice

In questi giorni, mentre l'ultimo singolo, 'Vertigine', è il più trasmesso in radio, Elodie sta facendo il suo debutto come attrice ed è questo il motivo del viaggio in Puglia. Sarà protagonista del film ''Ti mangio il cuore'', un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d'amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l'erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). Elodie sarà impegnata sul set per otto settimane. E sicuramente Davide le farà visita.