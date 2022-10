Elodie, presentazioni ufficiali con Andrea Iannone a Vasto

Procede a gonfie vele la storia d?amore traElodie ed Andrea Iannone. Dopo la conferma della stessa cantante romana, e il primo scatto di coppia sui social, ormai i due non si nascondono più. Pare che la coppia sia intenzionata a fare sul serio, tanto che il pilota automobilistico ha portato l?ex allieva nella sua città natale, Vasto.

Fuga romantica a Vasto

I due vengono avvistati insieme in un bar della cittadina abruzzese. La paparazzata della coppia è arrivata all?esperta di gossip, Deianira Marzano, da parte di una follower. Elodie ed Andrea si apprestano a pagare alla casa di un locale. Entrambi sfoggiano un look casual, jeans e sneakers, e crop-top per la cantante. Un look matchy-matchy che mostra la sintonia della coppia, che è piuttosto palpabile anche dallo scatto. I due devono essersi concessi una colazione in compagnia. E? probabile inoltre che data la presenza della Di Patrizi in città il vastese abbia approfittato per fare le presentazioni ufficiali in famiglia.

Il pilota motociclistico è piuttosto legato ai genitori ed il fratello Angelo, con cui ha aperto un ristorante nella città chietina. Proprio nella sua Vasto Iannone era solito recarsi con la storica ex Belen Rodriguez, con cui è stato legato ben due anni. I due sono stati avvistati spesso in città, tanto che la showgirl argentina ha scelto la costa dei Trabocchi per alcuni shooting della sua linea di costumi. Non pervenuta in città l?altra celeberrima ex di Andrea Iannone, Giulia De Lellis, con cui la relazione è durata solo sei mesi.

Voglia di fare sul serio

Ora è la volta di Elodie, con cui Andrea pare intenzionato a fare sul serio, tanto da procedere con il soggiorno nella città natale che la consacra a fidanzata ufficiale.

Del resto sul fatto che i due non stessero prendendo sotto gamba la relazione c?erano pochi dubbi. La frequentazione pare sia cominciata all?inizio dell?estate. La coppia era stata avvistata dapprima in Sardegna e poi Puglia con un nutrito parterre di amici vip. Ma non si è trattato meramente di un flirt estivo. Una volta rientrati dalle vacanze la Di Patrizi e Iannone hanno continuano la frequentazione, i due sono stati pizzicati a Lugano a casa di lui e poi a Milano, dove risiede la cantante. Insomma pare che tra Elodie ed Andre si respiri già aria di quotidianità e voglia di costruire.