Emma Marrone e Nikolai Danielsen in vacanza insieme? Gli indizi sui social

Fino ad ora il gossip estivo aveva lasciato fuori dal calderone dei rumors sentimentali Emma Marrone, lontana dai sospetti di nuovi flirt che scalfissero la sua dichiarata singletudine (al netto di qualche ‘like’ sul profilo social di Stefano De Martino che aveva alzato qualche antenna maliziosa). Fino ad ora, appunto. Perché adesso l’occhio lungo che punta sui social ha colto dettagli che lasciano pensare che la cantante salentina stia trascorrendo qualche giorno di vacanza con il modello danese Nikolai Danielsen, lo stesso che nell'estate del 2019 compariva accanto a lei nelle foto in barca a Capri ed era stato indicato come suo nuovo fidanzato. Allora ci aveva pensato la stessa Emma, seppur indirettamente, a smentire ogni tipo di coinvolgimento, ma adesso i due tornano ad alimentare qualche dubbio sulla loro nuova vicinanza grazie alle foto pubblicate sui rispettivi profili social.

Le foto ‘sospette’ di Emma e Nikolai

In questi giorni Nikolai Danielsen si trova a Positano. Gli scatti del post che il modello ha pubblicato sul suo account Instagram lo mostrano alle prese con una canna da pesca gettata nel mare durante una gita in barca. Barca che appare molto simile a quella in cui Emma è immortalata a pesca (pure lei…). “Vado a prendere il pesce per la cena”, scrive la cantante a corredo del post; “Molti uomini vanno a pescare per tutta la vita senza sapere che non sono pesci che cercano”, scrive invece lui che lamenta lo scarso risultato nella cattura di un tonno… Solo una coincidenza dettata dai sospetti già sollevati un anno fa? Forse. Resta il fatto che entrambi, separatamente, stanno comunque regalando ai follower immagini bellissime delle loro rispettive vacanze tutte italiane. E per Emma il periodo sembra essere denso di serenità: “Nella mia vita si sono avverati molti desideri. Io nel mio piccolo mi sono sempre impegnata affinché accadessero delle cose. L’universo ci ascolta e accoglie i nostri pensieri”, scrive il 10 agosto, giorno delle stelle di San Lorenzo: “Le cose accadono... a volte ci vuole un po’ più di tempo e bisogna avere tanta pazienza”.