Enrico Brignano e Flora Canto tornano a casa con Niccolò: la reazione di Martina, dolcissima sorella maggiore

La famiglia Brignano - Canto si è allargata con l’arrivo del piccolo Niccolò, nato il 20 luglio scorso per la gioia infinita di papà Enrico e mamma Flora che sui social hanno condiviso la bella notizia. "Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino", ha scritto l’attore romano rivolgendosi alla compagna. E ancora: "Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre".

Una trepidante attesa che era dei genitori, ma anche della loro primogenita Martina, felice come e quanto loro di conoscere il fratellino e coccolarlo come premurosa sorella maggiore. "Amore di papà sei pronto per venire a casa con noi? Sarai il centro del nostro Universo", si legge a corredo dello scatto che indugia nello sguardo amorevole del papà fermo sul visino del bimbo, vestito di tutto punto per il primo incontro con la sorellina.

Sui social Flora Canto ha documentato l’emozione di Martina nel conoscere il fratello Niccolò: "Ha detto che si è vestita da sorella maggiore per venire a prendere il suo fratellino", ha spiegato ai follower nelle storie Instagram dove, vestito di tutto punto, si vede anche il bambino pronto al grande incontro.

L'annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso febbraio, proprio nel giorno del compleanno della prima figlia della coppia: "Amore di papà, lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia. Tra poco saremo in quattro" si leggeva sempre su Instagram. E Flora, attrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, gli faceva eco: "In questo periodo storico cosi? difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina...". Desiderio che oggi, tutti e tre, possono stringere tra loro braccia.