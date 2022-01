Enzo Miccio racconta l’amore per il fidanzato Laurent: "Ora vorrei diventare papà"

(Enzo Miccio si racconta a Verissimo)

Enzo Miccio è stato tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 29 gennaio. Il wedding planner, di solito molto riservato circa il suo privato, si è aperto con il pubblico di Canale 5 parlando del suo compagno Laurent che vive a Parigi: ?Stiamo insieme da cinque anni e mezzo, è una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città? ha confidato, ?Ci vuole tanta forza e tanto coraggio, è difficile. Poi con il Covid ancora peggio, non ci siamo visti per mesi?.

Tuttavia, proprio lui che fa sognare le spose e organizza nozze da sogno, ha ammesso di non desiderare il matrimonio: ?Mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi? ha aggiunto il conduttore televisivo, scelta che però non preclude il forte desiderio di avere un figlio. ?Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse?, ha spiegato ancora, affermando di aver maturato questa consapevolezza negli anni, dopo aver dedicato gran parte della sua vita al lavoro.

Quanto al rapporto con i suoi genitori, Enzo Miccio ha raccontato di non aver avuto bisogno di fare un vero e proprio coming out in famiglia. ?Non hai mai dovuto spiegare la tua sessualità?, ha osservato Silvia Toffanin; ?Sono cresciuto in una famiglia abbastanza aperta? Nessuno nella mia famiglia ha posto l?accento su quello che ero? ha affermato lui: ?Anche mio padre, forse il più all'antica della famiglia, è sempre stato molto aperto. So che purtroppo non è la normalità, nessuno mi ha mai fatto pesare niente e ho vissuto con serenità?.