Eros Ramazzotti papà innamorato: “Auguri Raffa, sei la grande bellezza”

Tanti i flirt attribuiti a Eros Ramazzotti da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli; altrettante le smentite, tutte volte a chiarire che no, le donne indicate come presunte fidanzate altro non sono che amiche, semplici frequentazioni che in questo momento non trovano posto in un cuore tutto dedicato ai suoi figli. Ed è con Raffaela Maria, la prima figlia avuta dalla modella sua ex moglie, che oggi compare sorridente nella foto che li ritrae insieme per celebrare i 9 anni della bambina. Accanto allo scatto che mostra l’abbraccio più tenero che c’è, una dedica che è, insieme, augurio e amore nella forma più autentica che un uomo possa provare.

“Il tempo scappa via,viviamo momenti difficili che spero cambino in fretta. La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza.Auguri Raffa, amore mio”, il pensiero rivolto alla sua piccola che cresce.

Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Veronica Montali

L’ultima fiamma attribuita a Eros Ramazzotti è stata Veronica Montali, ex allieva di ‘Amici’ che aveva raccontato di una frequentazione con lui negli ultimi tempi. Con una lettera a Dagospia il cantautore ha precisato che con la 36enne c’è solo “un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”, negando così qualsiasi altra implicazione. “Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un'amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale”, ha precisato: “L'unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”.