Eros Ramazzotti, flirt con la ex allieva di ‘Amici’? Il cantante rompe il silenzio

Nessuna storia d’amore in vista per Eros Ramazzotti. Come già avvenuto in passato, anche stavolta il cantante ha tenuto a precisare di essere single, del tutto estraneo a coinvolgimenti sentimentali e solo dedito ai suoi figli e al suo lavoro, in questo momento “gli unici amori della sua vita”. Il cantante ha affidato la precisazione scrivendo a Dagospia dopo le dichiarazioni di Veronica Montali, ex allieva di ‘Amici’ che aveva raccontato di una frequentazione con lui negli ultimi tempi. Ramazzotti ha precisato che con la 36enne c’è solo “un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”, negando così qualsiasi altra implicazione.

“Negli ultimi 4 mesi secondo certa stampa rosa avrei avuto ben 4 fidanzate, praticamente 1 ogni 30 giorni”, ha dichiarato a Dagospia l’artista romano: “Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un'amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale”, ha aggiunto ancora, assicurando che eventuali novità sentimentali saranno da lui stesso annunciate con tutta la gioia del caso: “L'unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”.