Eugenia Suarez, l’attrice per cui Icardi avrebbe perso la testa, e le accuse di Wanda Nara

Separazione in vista per Wanda Nara e Mauro Icardi? A giudicare dagli ultimi messaggi Instagram pubblicati dalla showgirl-agente e da una serie di altre dinamiche social, sembrerebbe proprio di sì. E al centro di tutto ci sarebbe un tradimento da parte del 28enne attaccante argentino del Paris Saint Germain, che avrebbe perso la testa secondo la stampa per l'attrice e modella Eugenia Suarez.

Le accuse di Wanda Nara a Icardi

Wanda Nara ha scritto un messaggio molto duro rivolto a Icardi: "Hai rovinato un'altra famiglia per una p……". La 34enne ha smesso poi di seguire sui social Icardi, padre delle sue figlie Isabella e Francesca (Nara ha anche altri figli - Valentino, Costantino e Benedicto - dall’ex marito Maxi Lopez) e ha cancellato inoltre tutte le foto dell'attaccante sui suoi profili. Il messaggio è stato prima pubblicato, poi rimosso e infine ripubblicato nelle stories.

Chi è Eugenia Suarez

Dall'Argentina spunta il nome della presunta nuova fiamma di Icardi, la "China" Suarez. Modella e attrice 29enne, su Instagram ha più di 5 milioni di follower. Il suo accout si chiama @sangrejaponesa, ossia "sangue giapponese" perché la nonna materna è di origini nipponiche. Secondo La Nacion, Suarez si sarebbe da poco separata dall'attore cileno Benjamín Vicuña ed è attualmente in Europa per girare un film.

Suarez ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcuni spot pubblicitari e come modella per diversi marchi di moda locale. Nel 2003 è entrata a far parte del cast della telenovela Rincon de luz, quando aveva appena 11 anni. Successivamente ha preso parte a diverse altre telenovelas e ha recito in diversi film.

Dal 2012 al 2013 ha avuto una relazione con l'attore Nicolás Cabré e dal 2016 al 2021 è stata legata all'attore cileno Benjamín Vicuña. È madre di tre figli: Rufina, nata nel 2013, Magnolia, nata nel 2018 e Amancio, nato nel 2020.