Eva Grimaldi compie 60 anni, la sorpresa di Imma Battaglia in un villaggio per sole donne: le foto

60 anni sono un traguardo importante ed Eva Grimaldi non poteva festeggiarli meglio di così. In vacanza con Imma Battaglia e le amiche più care in un villaggio della Calabria ionica: una settimana intera organizzata da Girl Village, la prima vacanza per sole donne, a cura di Paola Dee e Rita Colombo. E ieri, giorno del suo compleanno, non sono mancate le sorprese da parte della inseparabile compagna, manager attivista e informatica per i diritti Lgbt, a cui è unita civilmente dal 2019.

Un pranzo a base di pesce sulla terrazza di un noto ristorante a Capo Rizzuto, poi passeggiata a cavallo sulla battigia, al tramonto, la sera invece festa intorno al falò - con torta e tante bollicine - circondate dalle amiche e dalle altre villeggianti. Una giornata indimenticabile per Eva, come l'incontro con Imma che le ha cambiato la vita: "Imma mi ha dato la forza di rinascere e di ricominciare da me stessa. Avere vicino la persona che ami ti fa vivere meglio" ha detto a Today.

Eva Grimaldi: "Imma mi prende per mano in questo mondo difficile"

"Le senti le onde del mare?" ha chiesto al telefono l'attrice, mai stata più felice di adesso: "Mi sento più curiosa di quando ero adolescente. Ho tanta voglia di sapere e scoprire ancora tante cose. La curiosità è il sale della vita, tanto quanto l'amore. Se continui ad essere curiosa di sconvolgere la tua vita tanto da andare sempre oltre ciò che conosci, sei sempre proiettata verso il futuro e non ti guardi mai indietro". E gran parte del merito di tutto questo è di Imma Battaglia: "Vorrei averla sempre vicino. Battaglia di cognome e di fatto. Appena sono un po' debole lei mi prende per mano e mi fa andare avanti in un mondo difficile. Nella vita non posso dire che ho avuto tutto, anzi ho faticato tutto, perché vengo da una famiglia povera - ci ha detto ancora - Poi ho avuto la grande notorietà, ho lavorato tanto, ho avuto i migliori alberghi, i migliori champagne, le migliori cose, ma a 60 anni ho scoperto che le cose migliori sono le più semplici. Sentire le onde del mare, bere un bicchiere di vino con Imma, guardarci negli occhi e dirci 'ti amo, staremo insieme per tutta la vita'".

I 60 anni di Eva Grimaldi