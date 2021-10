L'ex di Arisa si consola con una psicoterapeuta: le prime foto di coppia

Volta definitivamente pagina Andrea Di Carlo, che tra un tira e molla con Arisa e l'altro ci aveva abituato a degli straordinari colpi di coda con cui, ogni volta, riconquistava la cantante. Dopo l'estate, invece, il manager di molti personaggi televisivi ha messo una pietra sopra alla loro storia, naufragata lo scorso giugno.

Mentre Arisa si prepara a scendere in pista a Ballando con le stelle, Di Carlo si lascia travolgere da un nuovo amore. Su Instagram eccolo in dolce compagnia di Elisa, professione psicoterapeuta. Alcuni beninformati ci hanno spifferato che i due sono alle prime uscite, ma sarebbero già cotti a puntino. Le ultime foto pubblicate lo confermano: l'agente tv non riesce proprio a starle lontano e ogni occasione è buona per baciarla e stringerla a sé.

Andrea Di Carlo "ha avuto un fidanzato per molto tempo"

Mesi fa aveva fatto scalpore un'intervista di Arisa in cui rivelava una relazione omosex dell'allora compagno: "Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura - aveva fatto sapere la cantante - Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l'amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?". Per Andrea Di Carlo, però, l'amore ha ancora una volta il nome di una donna.