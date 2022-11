Tutte pazze per l'ex marito di Alessia Maruzzi: "Corteggiatissimo, ma lui vuole riconquistarla"

Questo è stato l’anno dei grandi addii. Dopo Francesco Totti ed Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è stata la volta di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. I due si sono detti addio dopo 9 anni di matrimonio, ma pare che il produttore televisivo non si dia per vinto con la conduttrice, nonostante sia corteggiatissimo.

Paolo Calabresi Marconi ancora innamorato della Marcuzzi

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip”, secondo cui Calabresi avrebbe al momento l’imbarazzo della scelta, ma i suoi pensieri sono tutti rivolti ad Alessia. “Paolo Calabresi Marconi vanta uno stuolo di corteggiatrici a Roma Nord (su tutte si fa notare una mora). Eppure, il cuore dell’imprenditore batte ancora fortissimo per l’ex moglie”, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Non c’è dunque nessun’altra donna nel cuore del 58enne che, stando a quello che scrive la rivista, penserebbe ancora ad Alessia Marcuzzi con cui restano ancora l’affetto e la stima reciproci.

L’annuncio della separazione

Gli ormai ex coniugi avevano annunciato la fine del matrimonio con un comunicato congiunto, da cui traspariva la loro complicità ed intesa nonostante la rottura: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, recitava la nota.

Le voci di crisi si rincorrevano ormai da tempo, ma l'ufficialità della rottura è arrivata solo un mese fa, dopo che i due hanno trascorso l'estate insieme, probabilmente nel tentativo di ricucire. Il matrimonio era avvenuto nel 2014 nei pressi di Londra, città a cui la presentatrice romana è particolarmente legata, poi la coppia si è trasferita a Roma, dove risiedeva insieme a Mia e Tommaso, i figli avuti da lei dalle precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi.

Pare che Calabresi Marconi continui ad avere legami con i figli della presentatrice, ed i rapporti sarebbero cordiali anche con la stessa Marcuzzi. Il produttore non si dà dunque per vinto, e sarebbe disposto a tutto per riconquistare l’ormai ex moglie. Del resto le separazioni vip sono piuttosto irresolute come ci insegnano Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Chissà quindi che anche nel caso della Marcuzzi e l’ex marito non assisteremo ad un ritorno di fiamma.