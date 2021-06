Fabio Fulco scrive alla fidanzata Veronica Papa: l'emozionante dedica dopo la nascita della figlia

Non potrebbe essere più felice di così Fabio Fulco, diventato da poche ore papà della piccola Agnes che già è il centro di tutta la sua vita. "Oggi é il giorno più bello della mia vita!" ha scritto ieri l’attore annunciando la nascita della bimba, ritratta poi nel tenero scatto in bianco e nero pubblicato dalla neomamma Veronica Papa che ha descritto la piccola come un miracolo. E proprio in calce al post della fidanzata, nelle scorse ore Fabio Fulco ha voluto rilasciare una dedica per lei, esaustiva di un sentimento che con l’arrivo della piccola si è fatto ancora più grande.

"Amore sei stata bravissima. Sei una donna e mi hai reso l'uomo più felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla.... sono in Paradiso!!!! Ti ameró finché avró vita!" ha scritto Fulco a margine del post con cui la sua Veronica ha presentato ai follower la figlia, nata a Napoli, all'ospedale Fatebenefratelli, nel quartiere Posillipo, dove da qualche tempo l'attore ha preso casa con la sua compagna.

Grazie a lei l'artista napoletano ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto, sua storica ex compagna a cui è stato legato per dodici anni e che da poco è divenuta mamma della sua prima figlia, Luce, nata dalla relazione con l'imprenditore Marco Roscio.

Chi è Veronica Papa, fidanzata di Fabio Fulco

La storia tra Fabio Fulco e Veronica Papa va avanti da un anno circa. La differenza d'età (lui ha 50 anni, lei 25) non ha mai pesato. "L'età non conta - ha assicurato lui in una recente intervista - quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di socia. Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni. E, quando li ho conosciuto, mi hanno accolto in maniera splendida. Ogni paura è svanita". Alle porte le nozze. "Sposerò Veronica. La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia".