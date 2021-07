Fabio Fulco presenta la figlia neonata: "Ho sofferto, pensato di non farcela e pregato. Ora ringrazio Dio"

L'attore è diventato papà a 50 anni. Sui social il pensiero per la piccola Agnes, frutto dell'amore per la compagna Veronica Papa

Non potrebbe essere più felice di così Fabio Fulco. Domenica 27 giugno l’attore è diventato papà della prima figlia, Agnes, frutto dell’amore per la fidanzata Veronica Papa e già centro nevralgico della sua vita che adesso ha tutto un altro significato. "Oggi è il giorno più bello della mia vita!" si era limitato a scrivere su Instagram annunciando il lieto evento, ma adesso che il vortice di emozioni iniziali è stato rielaborato, il neo papà ha voluto condividere con i follower uno stato d’animo che passa anche dal ringraziamento rivolto a Dio per la piccola considerata un vero dono giunto all’età di 50 anni.

"Ho atteso, ho lottato, ho immaginato, ho sognato, ho sofferto, ho creduto di non farcela, ho pianto, ho pregato, ho pregato, ho pregato!!!! Grazie Dio mio per questo dono. Mi hai fatto incontrare un angelo ed é iniziata la Favola.....e come nelle favole piu belle non poteva mancare una principessa...... Domenica mattina é arrivata Agnes!!": questo il pensiero scritto a corredo del visino della neonata, ritratta mentre con la manina afferra il dito del suo papà.

Anche stavolta, l’affetto dei fan si è fatto tangibile attraverso tantissimi commenti lasciati a margine dello scatto, immagine che ben rappresenta l’essenza di un amore che trova in Agnes le sue splendide fattezze.

Chi è Veronica Papa, fidanzata di Fabio Fulco

Agnes, nome che deriva dal greco e significa “pura”, è nata domenica all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove da qualche tempo l'attore ha preso casa con la sua compagna. La storia tra Fabio Fulco e Veronica Papa va avanti da un anno circa. La differenza d'età (lui ha 50 anni, lei 25) non ha mai pesato. "L'età non conta - ha assicurato lui in una recente intervista - quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di socia. Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni. E, quando li ho conosciuto, mi hanno accolto in maniera splendida. Ogni paura è svanita". Alle porte le nozze. "Sposerò Veronica. La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia".