Fabio Testi compie 80 anni e rivela: "Ho un amore segreto con una donna di 35 anni"

Il 2 agosto sarà il compleanno di Fabio Testi, per il famoso attore è tempo cifra tonda: 80 anni. Per festeggiare ha deciso di regalarsi una nuova casa nella sua tenuta agricola ad Affi (Verona). Vicino a lui vivono i figli, in tre casali all'interno dei 35 ettari della tenuta, e proprio con loro, e i rispettivi coniugi, festeggerà i suoi "40 anni per gamba".

Il grande attore, noto latin lover, si è raccontato al Corriere del Veneto, e ha parlato anche della sua vita sentimentale. Testi ha avuto numerose relazioni, ma le più famose sono quelle con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields e poi i due matrimoni prima con Lola Navarro (madre dei suoi tre figli Fabio Junoir, Thomas e Trini) e poi con Antonella Liguori.

Fabio Testi presto 80 anni e una fidanzata di 35

Testi racconta la sua vita da nonno, uomo di campagna che cura le sue rose e che dopo essersi dedicato ai kiwi ha piantato dei tartufi, però come dice lui stesso "ci vorranno almeno 10 anni perché la tartufaia sia matura".

Inevitabile parlare della sua vita amorosa e così l'attore rivela, com'è noto, di avere avuto moltissime relazioni "anche con attrici con cui stai sul set due-tre mesi", oggi però ha un segreto:

Da un paio di mesi ho una relazione segreta con una donna di 35 anni. Ho già due divorzi dietro di me, tutto quello che arriva è in più. Certo la compagnia femminile mi piace e la cerco, e devo dire che ricevo ancora l’applauso.

Testi ha recitato in più di 100 film, ma uno in particolare ha un posto speciale nel suo cuore Addio fratello crudele: "Quel ruolo non mi fatto dormire e l’ultimo giorno di set ho pianto perché non sarei più stato Soranzo, il personaggio che interpretavo" racconta al Corriere.

Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip e da quel momento non ha più lavorato, ma non è andato in pensione, anzi, si dedica alla recitazione delle poesie e il 20 luglio era da Jerry Calà in Arena per il suo compleanno e poi "a fine agosto sarò a Brufa di Torgiano, vicino a Perugia, dove porterò con i miei suonatori Concerto d’amore in versi, uno spettacolo di musica e poesie di Garcia Lorca".

Per un breve periodo è stato anche un politicante, si candidò sindaco nel 2007 a Verona, ma i voti furono pochi. Adesso la sua posizione politica è di "anarchico poeta", ma ha una preferenza per Giorgia Meloni, secondo lui "unico politico in questo momento con le palle".