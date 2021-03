Fabio Volo, pranzo in famiglia con la moglie Johanna: ritorno di fiamma?

Una domenica insieme ai figli per godersi il primo sole primaverile. Era un po' che la coppia non si vedeva sui social

Non hanno mai ufficializzato la loro separazione - - ma da tempo ormai Fabio Volo e Johanna Hauksdottir non si vedevano insieme sui social. Con il primo sole primaverile, invece, eccoli in una bellissima storia formato famiglia su Instagram.

Un bel pranzetto sul terrazzo con i due figli, Sebastian e Gabriel, di 8 e 6 anni. Mamma e papà al tavolo dei 'grandi' e i bambini accanto, la domenica è tutta per loro e a giudicare dall'allegria che si respira nell'aria sarà stata alcun dubbio una splendida giornata. Sempre sui social, lo speaker di Radio Deejay ha pubblicato la foto di un van tra le montagne, aggiungendo: "Manca poco....". Staranno pianificando il prossimo viaggio insieme? Le tensioni sembrano ormai acqua passata e per i due sembra esserci spazio per un ritorno di fiamma.

La storia d'amore tra Fabio Volo e Johanna Hauksdottir

Fabio Volo incontrò Johanna nel 2011 a New York, dove si trovava per girare il film 'Il giorno in più'. Fu un colpo di fulmine per entrambi. Lei, islandese, non sapeva chi fosse e tornò in Italia con lui: subito la convivenza e poco dopo il matrimonio, poi l'arrivo del primo figlio, nel 2013, e due anni dopo il secondo. E' per lei che Fabio Volo, come ha più volte raccontato, ha detto addio alla sua vecchia vita da playboy.

