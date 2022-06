Fabrizio Corona: "A settembre mi sposo", chi è la futura sposa Sara Barbieri

Fabrizio Corona, 48 anni, e Sara Barbieri, 22, fanno sul serio. La coppia con ben 26 anni di differenza ha annunciato di voler convolare a nozze a settembre. "È vero sono più grande di lei di 26 anni, ma Sara non è una bambina, è la persona con l'anima e l'intelligenza più profonde che abbia mai incontrato. Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente. Sono un buon partito. Non sulla carta", insomma Fabrizio non ha dubbi vuole Sara al suo fianco.

La storia d'amore tra Fabrizio e Sara

Corona di lei non ha mai parlato, ha tenuto solo per sè il suo amore. Nessuna foto insieme, nessuna storia su Instagram: "Da un anno stiamo insieme e conviviamo, io, lei e Carlos (il figlio di Corona avuto con Nina Moric, ndr)", racconta l'ex paparazzo dei vip a Chi. "Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia importante", la 22enne è riuscita a scalfire la corazza di Fabrizio tanto da fargli tornare lo sguardo da bambino, scrive il settimanale. "Questa che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio".

"Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato poi a questa età ha un significato un po' più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente", aggiunge l'ex paparazzo. Secondo quanto raccontato dalla coppia le nozze dovrebbero svolgersi a settembre, forse ottobre, "non lo so bene, saranno intime, familiari, ma devo ancora capire anche dove mi trovo. Sono stato in carcere e ai domiciliari fino a tre giorni fa. Con Sara voglio però trasferirmi in America". Progetti grandi e belli, una nuova vita per Corona dopo gli anni difficili e di auto-distruzione che ha vissuto.

Chi è Sara Barbieri, la futura moglie di Fabrizio Corona

Sara Barbieri è una modella di grande successo. È nata nel 2000 e le informazioni su di lei sono poche. Chi ha svelato che è fiorentina, che alle spalle ha una buona famiglia che quando ha scoperto della relazione con Corona "per i primi tre mesi è rimasta senza fiato". Come modella ha lavorato per numerose campagne pubblicitarie, e non solo, di importati case di moda come Dolce e Gabbana e Brosway.

Alle spalle ha una relazione con il rapper Salmo, i due secondo alcune indiscrezioni avrebbero trascorso insieme il primo lockdown, per poi dirsi addio. Sara da circa un anno è impegnata in una relazione con Fabrizio Corona.

Sara Barbieri su Instagram

Su Instagram Sara ha più di 31mila follower. In una delle ultime foto non è passato inosservato il commento lasciato da Carlos Corona che scrive "Sarina Saretta", per un periodo abbastanza prolungato Fabrizio ha utilizzato l'account social del figlio perché il suo è stato bloccato, quindi è possibile che quel commento sia stato scritto in realtà dallo stesso Corona senior. A destare particolare interesse è stato però un altro messaggio, quello lasciato da un'utente che le domanda: "Ma i tuoi appoggiano la tua relazione con Fabrizio?". La modella non ha esitato e ha prontamente ribattuto: "Penso che siano affari miei".