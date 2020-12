Federica Pellegrini non si nasconde più: sull'albero un cuore con il nome del fidanzato

Natale in love per Federica Pellegrini. La nuotatrice trascorrerà questi giorni di festa in famiglia, ma con un dolce +1. Dopo mesi di rumors e paparazzate - che però non hanno mai colto un bacio - la liaison con il suo allenatore Matteo Giunta sembra ormai certa. Ad annunciarlo, più o meno involontariamente, è stata proprio la Pellegrini con una foto pubblicata su Instagram. Accovacciata davanti all'albero di Natale, la mattina della Vigilia, mentre tiene in braccio i suoi due cani, sulla sfondo è impossibile non notare i 4 cuori con i nomi appesi sul decoratissimo abete: il suo, Vanessa e Rocky (i bulldog francesi che vivono con lei) e Matteo.

Solo loro, come una perfetta famiglia. E a proposito di famiglia, negli ultimi tempi si era anche vociferato di una presunta gravidanza della campionessa, che però non mostra rotondità sospetta. "Aspetto la decisione sulle Olimpiadi" ha fatto sapere recentemente in un'intervista, confermando il desiderio di diventare mamma. I presupposti per un passo importante, insomma, ci sono tutti e magari con il nuovo anno arriverà anche la prima foto di coppia ufficiale a sancire l'inizio di un nuovo capitolo per Federica Pellegrini, single da anni (anche se l'amore con Giunta, cugino dello storico ex fidanzato Filippo Magnini, sembra essere nato già da parecchio tempo).

Il Natale di Federica Pellegrini

"Buona Vigilia a tutti - scrive accanto la sportiva - mia mamma sta cucinando dalle 6 di questa mattina... Fermatelaaaaaaa... Forse non si ricorda che saremo solo in 4 questa sera". Dunque una cena intima, nel rispetto delle norme anti-covid, solo con mamma, papà e suo fratello Alessandro. Matteo, però, troverà sicuramente un modo per esserci. Intanto è lì sull'albero, in quel cuore rosso.

Il post di Federica Pellegrini