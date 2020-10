Federica Pellegrini, pace fatta con Luca Marin (e lui torna a farsi sotto)

A volte ritornano. Sono passati ben 9 anni dalla fine della relazione tra Federica Pellegrini e Luca Marin, eppure il nuotatore sembra avere ancora un certo debole per la sua ex. Nel frattempo ha avuto modo di sbollire la rabbia verso il rivale in amore, Filippo Magnini, per cui la campionessa lo mollò nel 2011.

Acqua passata. Marin ha voltato pagina, ma l'ombra di Federica è sempre lì, tanto che davanti all'ultima foto pubblicata dalla 'Divina' su Instagram non ha resistito ed ecco un bel like. Momento di nostalgia oppure una tattica per attirare l'attenzione? Forse la seconda, e guarda caso proprio adesso che Filippo Magnini è diventato papà. Chissà se Federica Pellegrini ci rifarebbe un pensierino...

Visualizza questo post su Instagram Appena svegliata 👸🏼 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 2 Ott 2020 alle ore 3:25 PDT

La storia tra Federica Pellegrini e Luca Marin

Federica Pellegrini e Luca Marin sono stati fidanzati dal 2008 al 2011. La loro storia finì quando la nuotatrice si innamorò di Filippo Magnini - con cui ha poi avuto una relazione lunga 6 anni - e decise di lasciarlo. Due anni fa fu proprio Luca Marin a tornare sull'argomento, ospite su Real Time del programma 'Rivelo', parlando di quando scoprì tutto a Shangai, durante i campionati del mondo: "Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo un confronto. Non rinnego nulla del mio amore con Federica - spiegò ancora - Credo che dopo un determinato periodo di tempo due persone che si sono molto amate possano riuscire ad avere un rapporto normale".