Federica Pellegrini dichiara il suo amore per Matteo Giunta: "Lui, il mio compagno di vita"

Emozione, commozione, entusiasmo: sono infinite le sensazioni provate da Federica Pellegrini al termine della sua quinta finale olimpica, ultima avventura chiusa con il settimo posto nei 200 stile libero che la consegna definitivamente alla storia come prima donna a nuotare in cinque finali dei Giochi. Un traguardo eccezionale, un’impresa ‘Divina’ quella affrontata a Tokyo da Federica che, a margine della sua ultima gara, ha parlato per la prima volta di Matteo Giunta in termini non solo professionali, confermando così il legame sentimentale con il suo allenatore.

"Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa" ha affermato la campionessa: "E' stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. E' stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo".

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia dal 2019. Entrambi hanno sempre tenuto alla riservatezza della loro relazione, nata piano in seguito alla fine della storia d’amore di lei con Filippo Magnini (ora papà e marito di Giorgia Palmas) che di Matteo è cugino. Secondo recenti indiscrezioni, la coppia sarebbe anche pronta a sposarsi, annuncio che potrebbe arrivare dopo l’estate proprio alla fine di un periodo tanto impegnativo per Federica. D'altronde, la campionessa non ha mai nascosto il sogno di mettere su famiglia: "La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma…" ha confidato qualche mese fa.

E adesso? Che farà Federica? "Ho tantissimi progetti" ha raccontato a Today parlando del suo addio alle gare: "Il primo: tornare a casa che mi stanno aspettando. Poi festeggiare il compleanno, quindi fra qualche mese ci sarà la Isl, uscirà il docufilm, sto pensando a un libro e avrò le registrazioni della nuova stagione di Italia’s Got Talent. Di cose da fare ne ho". E chissà se tra queste non rientri anche l’organizzazione del suo matrimonio…