Federica Pellegrini e Matteo Giunta "faranno un annuncio importante"

Belle novità in arrivo per la coppia che dopo anni d'amore è finalmente uscita allo scoperto

Fiori d'arancio o bebè in arrivo? I fan di Federica Pellegrini e Matteo Giunta iniziano a scommettere, certi del fatto che per la coppia - finalmente uscita allo scoperto dopo anni d'amore - il futuro sarà rosa. O azzurro. Oppure d'arancio, se invece decideranno di fare il grande passo prima di avere un figlio.

Una cosa è certa, o almeno così pare: la campionessa di nuoto e il suo ormai ex coach stanno per fare un annuncio importante. E' quanto spifferato da Dandolo su Oggi: "Persone molto vicine alla coppia mormorano di un grande passo che comunicheranno a breve". E' iniziato un nuovo capitolo per Federica Pellegrini, che dopo l'addio al nuoto è pronta a cambiare vita, a partire dalla sfera privata. "Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati" ha spiegato a Verissimo la settimana scorsa parlando del compagno, che ha definito "la persona migliore che conosco".

Voglia di maternità

Federica Pellegrini non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia e ora potrebbe essere arrivato il momento. "Fino all'Olimpiade c'era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla" ha detto sempre a Silvia Toffanin, anticipando quello che potrebbe essere presto un lieto annuncio.