Federica Pellegrini: "Con Matteo ho fatto il primo passo, non cedeva"

Fra tre mesi Federica Pellegrini e Matteo Giunta coroneranno il loro sogno d'amore. Il matrimonio si celebrerà a fine agosto a Venezia, ma la campionessa di nuoto - riservatissima - sul giorno delle nozze non svela altro a Mara Venier, ospite a Domenica In.

Qualcosa però svela: "Stiamo cercando una casa un po' più grande a Verona, con il giardino, visto che adesso abbiamo 4 cani. E' stata la città dove ci siamo innamorati e abbiamo sempre vissuto, quindi resterà la nostra città". Matteo Giunta si è trasferito qui nel 2013 proprio per allenarla: "C'è stato un rapporto professionale per anni, poi ci siamo innamorati - racconta l'ex nuotatrice - E' stato tutto molto naturale e bello. Sono felice".

A fare il primo passo è stata lei e non è stato semplice farsi dire di sì, come rivela: "C'è voluto un po' prima che lui cedesse. Era molto fermo perché era il mio allenatore. Non so, forse l'ho preso per sfinimento". Con lui Federica Pellegrini ha vissuto gli ultimi anni della sua straordinaria carriera sportiva ed è con lui che adesso volta pagina, pronta per nuove avventure. Come quella di diventare mamma.