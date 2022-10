"Mia figlia, unico futuro". Lo strano post con cui Federico Fashion Style dice addio alla moglie

E’ arrivata ieri attraverso un comunicato sui social la notizia che Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion style, ha definitivamente chiuso la relazione con la storica compagna Letizia Porcu.

L’annuncio è stato dato su Instagram dalla donna, nessun commento nell’immediato da parte dell’hair stylist dei vip. Il 33enne solo nella tarda serata ha fatto sentire la sua voce commentando indirettamente la notizia dell’addio.

Il pensiero per Sophie Maelle

In questo momento difficile le attenzioni di Letizia e Federico sono tutte dedicate a Sophie Maelle, la bimba di 5 anni nata dall’amore della coppia. Lauri ha rivolto il suo pensiero proprio alla sua piccola, che ha celebrato in un post Instagram: “Tanti mi hanno chiesto cosa vorresti per regalo del compleanno? Ho chiesto di voler sorridere, amare, e gioire….perdermi in un semplice sguardo e divertirmi come se fossi un bambino anche io! Per me Instagram serve a condividere le vere gioie della vita. Tu sei la mia vera gioia Sophie! …. Sei il mio respiro , il mio presente ed il mio unico futuro! Ti amo figlia mia”, ha scritto papà Fashion style a corredo ai alcuni teneri scatti che lo vedono in pigiama in modalità sleepover con la sua Sophie Maelle.

Federico, in un completo griffato verde smeraldo, gioca sul lettone con la piccola, che per l’occasione indossa un vezzoso pigiamino fucsia con tanto di piume. Circondati da palloncini e festoni l’intesa tra papà e figlia è palpabile.

Il primo compleanno senza Letizia

Lauri qualche giorno fa ha infatti spento 33 candeline. Si tratta del primo compleanno per l’uomo senza Letizia Porcu. I due facevano coppia fissa dal 2013, ma non si sono mai sposati, poi cinque anni fa il coronamento più bello per la coppia, l’arrivo di Sophie Maelle tramite inseminazione artificiale.

La piccola è stata presente allo sfarzoso compleanno dell’hair-stylist, assente invece la Porcu, che già da molto tempo non si faceva vedere in compagnia del celebre partner. E’ stata proprio lei dopo ripetute sollecitazioni a dare notizia dell’addio sui social: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”, ha scritto la donna. Insomma Sophie Malle rimane per entrambi la priorità, non a caso Federico ha voluto dedicare proprio a lei il primo post da papà single.