Federico Zampaglione si sposa: la reazione della ex Claudia Gerini

Federico Zampaglione si sposa. Dopo un fidanzamento lungo quattro anni, il cantante 53enne suggella con le nozze l’amore per Gilda Marra, attrice 39enne con cui di recente ha annunciato la bella notizia sui social. Per entrambi si tratta di prime nozze. Il leader dei Tiromancino, infatti, è stato legato per undici anni a Claudia Gerini, da cui nel 2009 ha avuto la figlia, ma i due non si sono mai sposati. I loro rapporti sono rimasti ottimi, per il bene della loro Linda, ma anche per il sentimento reciproco che, con il tempo, ha saputo trasformarsi in profondo affetto.

Per questo l’attrice non ha potuto che accogliere con gioia la scelta dell’ex compagno di convolare a nozze con l’attuale fidanzata. "Sono molto felice per lui", ha confidato al settimanale Gente, definendo Gilda una "ragazza stupenda" molto in sintonia con sua figlia Linda e anche con lei. Gerini, tuttavia, non ha fatto mistero della sensazione provata nel sapere Federico pronto al grande passo: "Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto", ha ammesso. E ancora: "Siamo una famiglia allargata", ha aggiunto poi l’attrice che presenzierà alla cerimonia.

Perché Claudia Gerini e Federico Zampaglione non si sono mai sposati

Claudia Gerini ha poi spiegato come mai, nonostante i tanti anni insieme, non abbia mai sposato Federico Zampaglione. I motivi sono da rinvenire nel fatto che lei aveva alle spalle un precedente matrimonio con Alessandro Enginoli e il divorzio, quando la coppia si era decisa al grande passo, non era ancora stato completato.

Ma adesso il passato è passato, e di fronte alla ex coppia c’è la bellezza di un futuro che li trova a condividere la gioia di uno che è la stessa dell’altra e anche delle sue figlie. "Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia", ha raccontato Claudia parlando anche della primogenita nata dal precedente matrimonio, felice come tutti per il lieto evento.