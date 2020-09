Ferragnez, l'anniversario di matrimonio da sogno (con regalo extra lusso)

Due anni fa il 'sì' a Noto, oggi Fedez e Chiara Ferragni sono Roma per festeggiare l'anniversario di matrimonio. Una scelta dettata dagli impegni di lavoro (la coppia si trova nella Capitale per girare uno spot di Amazon), ma di momenti tutti per loro riescono a ritagliarseli, eccome!

Passeggiate in centro, cenette tipiche e visite culturali, i Ferragnez non si fanno mancare proprio niente. E soprattutto non si sono fatti mancare niente martedì sera per festeggiare i loro due anni da marito e moglie. Una "notte magica", come la definisce l'imprenditrice digitale sui social, dove ha condiviso ogni momento della serata: il tramonto dal rooftop privato di uno degli hotel più lussuosi della città, cena a lume di candela - vista 'Cupolone' - e poi una fascio di rose rosse in camera e petali sul letto a forma di cuore. Il 'dopo' non resta che immaginarlo.

Oltre ogni immaginazione, invece, il regalo che Fedez ha fatto alla sua mogliettina, una collana di diamanti con tanto di pietra preziosa (smeraldo probabilmente). Non osiamo immaginare il prezzo...