Fedez e Chiara Ferragni commentano la lite

Tempismo perfetto. Nel giorno in cui Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il loro terzo anniversario di matrimonio, lo scatto di un furioso litigio fa il giro del web. I due sono stati paparazzati giorni fa a bordo di uno yacht nel bel mezzo di una lite, decisamente infuocata a giudicare dalle loro facce e da gesti immortalati che non lasciano spazio a dubbi: anche i Ferragnez in vacanza litigano.

E non solo in vacanza. Parola di Chiara Ferragni, che divertita da uno dei tanti meme che stanno impazzando su Twitter in queste ore lo ricondivide e aggiunge: "Spesso anche così". Nel post un utente mette a confronto "come è iniziata", ovvero l'indimenticabile giorno delle nozze, e "come sta andando", mostrando la foto dell'ormai virale bisticcio. Insomma, normale amministrazione in ogni matrimonio che si rispetti.

L'ironia sui social

Anche Fedez commenta con una risata e continua a divertirsi con altri post in cui si ironizza sui motivi della discussione. Sarà stato lo smalto rubato dal rapper alla moglie nonostante la sua folta collezione? Oppure qualche sguardo di troppo con Orietta Berti? La coppia non svela il mistero, ma se la spassa. Come tutti.

I meme su Twitter