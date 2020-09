La fidanzata di Francesco Oppini: "Avevo paura di Alba"

Francesco Oppini è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, eppure è già uno dei preferiti dal pubblico. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha personalità da vendere e la sta tirando fuori tutta, prendendosi così la giusta rivincita da una mamma che, a detta sua, è sempre stata abbastanza "ingombrante".

Un bel pezzo da novanta il ragazzo, che vanta anche un indiscutibile sex appeal. Peccato (per le single della Casa) che è fidanzato e faccia anche sul serio, come ha fatto sapere la compagna, Cristina Tomasini, al settimanale Chi. "Abbiamo tanti progetti da realizzare" ha chiarito, marcando bene il territorio, ma a quanto pare non ce ne è bisogno. Francesco si sta comportando in modo impeccabile e lei si fida ad occhi chiusi: "Lui è un ragazzo semplice, a volte è fumantino, anche se si è calmato, ma in un contesto come il Gf Vip potrebbe sentirsi sotto pressione. Paura delle altre? Francesco è rispettoso e mi ha assicurata".

Cristina parla anche della suocera, tanto temuta - i primi tempi - quanto amata, oggi: "Con Alba ho un rapporto bellissimo. All'inizio avevo timore, ma adesso per me è un punto di riferimento. A volte usciamo a cena solo io e lei e quando ho un problema la chiamo".

Francesco Oppini, 16 anni fa la drammatica morte della fidanzata Luana

Nel passato di Francesco Oppini una tragedia che lo ha segnato per sempre. Nell'ottobre del 2006, la sua fidanzata di allora, Luana, perse la vita in un incidente stradale a soli 25 anni, proprio il giorno del suo compleanno. Un dramma di cui Alba Parietti parlò sui social, lo scorso anno, ricordando la ragazza: "Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un giorno in cui ti aspettavi sorprese bellissime e sulla strada, per non investire un uomo in bicicletta trovasti la morte. Rimarrai nel mio cuore, con quel tuo sorriso, con la tua bellezza, con quel senso di ingiustizia che non riuscirò mai a placare. Una ferita per sempre, il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mio figlio che ti amava. E nessuna parola o gesto riuscì a dare conforto e consolare". La showgirl, in quell'occasione, parlò anche del dopo: "Quei giorni e nei giorni, nei mesi successivi, io capii cos'è l'inferno. E per me è stato quel senso di impotenza rispetto a tutto ciò che era accaduto e il dolore, lo strazio senza fine che ne conseguì. Nulla è stato più uguale".