Il fidanzato di Vera Gemma: "L'ho contattata su Instagram. Suo figlio? Spesso ora sta con me"

Una delle sorprese di questa edizione dell'Isola dei Famosi non è in Honduras. Durante la prima puntata non è passato inosservato il fidanzato di Vera Gemma, o meglio, a non essere passata inosservata è l'evidente differenza d'età che c'è tra i due. Più piccolo di lei di 28 anni, Jeda si fa scivolare addosso voci e commenti che di regola travolgono chi si mette in gioco in un reality, anche se non in prima persona.

E' tanta la curiosità nata intorno a questa coppia ed è lui a soddisfarla, mettendo in luce alcuni retroscena della loro relazioni. Ospite a Casa Chi, il 22enne parte dall'inizio: "Vera Gemma ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l'ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante". La differenza d'età non è un ostacolo, anzi: "Stare con una donna più grande è un'esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei" spiega. Nessuna gelosia nei confronti degli altri naufraghi, alcuni finiti nel 'mirino' dell'attrice figlia di Giuliano Gemma: "Vera è una donna ironica ed autoironica, può fare ciò che vuole con gli altri ragazzi, tanto mi fido di lei, io invece non sono il tipo che va a fare lo scemo con altre ragazze tanto per".

Stanno insieme da meno di un anno, ma Jeda ha già conosciuto Maximus, il figlio di Vera, che ha 10 anni: "E' un bambino speciale, ho legato moltissimo con lui - svela - Ora sta sia con me che con sua zia Giuliana, sorella di Vera. Ho creato un bellissimo rapporto con lui. Mi rapporto sia in maniera paterna, che fraterna". Anche i suoi genitori, però, la conoscono e sono contenti della loro storia: "Come l'hanno presa? All'inizio lo sapeva solo mio padre ed era d'accordo, poi l'ho detto anche a mia madre ed anche lei si è trovata d'accordo, alla fine io sono maggiorenne e faccio quello che voglio. Con mia madre ho problemi da quando ho 12 anni, non ho un bel rapporto con lei, mentre con mio padre sì".