Filippo Bisciglia ricorda la ex fidanzata: "Vorrei incontrarla e chiederle scusa per come mi sono comportato"

Alla vigilia della nuova edizione di Temptation Island che lo vedrà nel ruolo ormai consolidato di conduttore, Filippo Bisciglia si è raccontato in un’intervista che ha ripercorso anche alcuni momenti importanti della sua vita privata. Oggi il popolare volto del reality di Canale 5 è legato da un amore immenso alla compagna Pamela Camassa ("Lei che mi sopporta e supporta da anni… #santasubito", scriveva in un post dedicato alla showgirl), ma prima di lei, quando ancora era un adolescente, il suo cuore ha battuto forte per una ragazza, Annalisa, ricordata con tenerezza come la sua prima fidanzata.

A Tv, Sorrisi e Canzoni Bisciglia ha raccontato di averla conosciuta in discoteca quando aveva 17 anni e di essere stato con lei per tre anni. Poi la rottura: "Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato", ha ammesso il conduttore riconoscendo le sue responsabilità per la fine di quella che è stata la sua prima relazione.

I problemi di salute di Filippo Bisciglia

Amore, ma non solo: l’intervista è stata anche l’occasione per Filippo Bisciglia di ricordare il periodo difficile dell’infanzia segnata da dal morbo di Perthes, malattia che comporta una calcificazione dell’anca. In quel periodo Filippo non poteva giocare come tutti gli altri bambini ed era costretto a muoversi su un carretto che gli aveva costruito l’amato nonno. "Mi ha temprato", ha commentato il conduttore ripercorrendo la parte più delicata del suo passato.

Per quanto riguarda il suo futuro più prossimo, invece, Filippo si vede già godere del relax di una tranquilla e pacata vacanza in un villaggio turistico italiano. "L’ho detto che sono pigro!" ha commentato parlando della sua estate che contempla giornate serene all’insegna del relax.