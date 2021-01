Fiorella Mannoia sposa Carlo di Francesco: le pubblicazioni a sorpresa

Fiorella Mannoia sposa Carlo Di Francesco. Lo dicono le pubblicazioni di matrimonio pubblicate dal settimanale DiPiù, ossia i documenti ufficiali che dimostrano l'intenzione di una coppia di sposarsi.

Eppure fino a pochi mesi fa la cantante romana non sembrava intenzionata a sposarsi con il fidanzato, nonostante il grande amore che li lega.

"Il matrimonio? Non l'ho mai ritenuto una priorità. Per me le coppie devono stare insieme finché c'è amore. Io ho sempre pensato che l'amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l'altra persona. Forse il fatto di non sposarmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa", aveva raccontato lo scorso agosto al Corriere della Sera.

La storia d'amore tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

I due erano usciti allo scoperto nel 2017, dopo aver tenuto a lungo nascosto il loro legame al pubblico e ai media. Carlo Di Francesco, musicista, produttore e arrangiatore nonché ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha 26 anni meno di Fiorella Mannoia. Una differenza d’età che non sembra preoccupare la coppia.

“Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, aveva confidato la cantante in un’altra intervista, rispondendo a una domanda sul segreto del loro rapporto così longevo, nonostante i 26 anni che li separano.