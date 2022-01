Flora Canto rivela i retroscena sulle nozze con Enrico Brignano

Profuma di fiori d’arancio il 2022 per Flora Canto ed Enrico Brignano. Tra qualche mese, infatti, la coppia celebrerà la loro unione lunga otto anni con le fatidiche nozze, annunciate lo scorso settembre con una proposta organizzata a sorpresa all'Arena di Verona e adesso in fase di preparazione. Dettagli e retroscena della celebrazione fissata per luglio sono stati svelati nel salotto di Rai 1 Oggi è un altro giorno: "Sarà un matrimonio all'americana" ha anticipato l’attrice nel corso di un’intervista che non ha nascosto il timore per qualche imprevisto: "A luglio dobbiamo arrivarci… Tra la pandemia, una cosa e l’altra…". Data e location sono già state decise, mancano ancora gli inviti da spedire e l'abito da sposa.

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano

"Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi" ha aggiunto ancora Flora Canto che, pur non indicando con precisione il luogo in cui tutto si svolgerà, ha spiegato che il futuro marito si presenterà a bordo di un pulmino Anni 70 a cui è molto affezionato. A portare le fedi a mamma e papà sarà la primogenita Martina, nata 5 anni fa. "Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani" ha aggiunto poi parlando dell’amore per il compagno che, pochi mesi fa, l’ha resa mamma per la seconda volta di Niccolò.