Le foto di Anna Falchi e Walter Rodinò, sempre più innamorati

Ad inizio estate Anna Falchi ha annunciato la fine della lunga relazione con Andrea Ruggieri. Ma la showgirl ha prontamente ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo, Walter Rodinò. I due erano stati stati pizzicati a giugno da “Chi” intenti a scambiarsi appassionati baci. Una storia che prosegue a gonfie vele anche dopo la fine della bella stagione, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale “Gente” questa settimana.

L’amore prosegue a gonfie vele

La 50enne e l’esperto di comunicazione aziendale, suo coetaneo, si mostrano più complici e in sintonia che mai. I due passeggiano mano nella mano per le vie della Capitale, dove entrambi risiedono. Una camminata interrotta solo da dolci effusioni, baci e scambi di parole tenere. La Falchi e Rodinò si fermano in un bar per un pausa caffè incuranti dei paparazzi intorno, i loro sguardi sono rivolti unicamente l’uno all’altra.

Il ruolo di genitori

Un’intesa ed un trasporto tangibili, seppur Anna con il nuovo amore non perde di vista le sue priorità, in particolare la figlia Alyssa, 12 anni, avuta da Denny Montesi: “Dopo 7 anni di convivenza con mia madre e 1 con Andrea ho capito che d’ora in avanti l’unica che vivrà con me sarà Alyssa. Noi due con il gatto Aki nel nostro piccolo mondo”, aveva detto dopo la dolorosa separazione da Ruggieri.

Nessuna convivenza in vista quindi con Rodinò, sebbene pare che la conduttrice si trovi in linea su questo col nuovo compagno. Anche il 50enne come Anna è genitore, e i due sembrano intendersi bene su questo argomento: “Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando. Parliamo, ci capiamo, lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune”, ha riferito la donna a Gente.

Insomma sia per Anna che per Walter i figli, nonostante la bruciante passione, rimangono la priorità. Chissà che i due non abbiano proceduto già con le presentazioni ufficiali dei loro ragazzi facendo le prove da famiglia allargata.

Le foto di Gente