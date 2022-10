Chi è Francesca Cavallo, la donna (famosa) che sta con Antonietta Bello dopo Lino Guanciale

Ieri hanno destato scalpore e curiosità le dichiarazioni di Antonietta Bello, storica ex di Lino Guanciale. L’attrice friulana, nota al pubblico per la sua partecipazione in serie tv come Le tre Rose di Eva o Don Matteo, ha confidato al settimanale Diva e Donne di aver scoperto di amare le donne: “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica”, ha spiegato la donna riferendosi al collega a cui è stata legata ben 10 anni. Una rottura difficile, che l'ha spinta ad interrogarsi su sé stessa: “Per me è stato tutto molto naturale, non l'ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatti parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni”.

Il nuovo amore di Antonietta Bello

La Bello dopo la lunga storia con Guanciale ha finalmente ritrovato l’amore, questa volta con una donna. E non si tratta di una donna qualunque, ma anche in questo caso di un personaggio piuttosto noto. Sbirciando sul profilo Instagram dell’attrice è possibile scoprire che Antonietta è legata alla celebre scrittrice Francesca Cavallo. Un nome che forse non dirà nulla ai più, ma vi basti sapere che la Cavallo è coautrice, insieme a Elena Favilli, del bestseller Storie della buonanotte per bambine ribelli, raccolta di fiabe dal successo planetario.

Chi è Francesca Cavallo

La Cavallo si è approcciata al mondo dell’editoria per l’infanzia nel 2012, co-fondando in Silicon Valley la startup di media per l’infanzia Timbuktu Labs, con la quale ha pubblicato la prima rivista su iPad per bambini e la serie Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, che è stata tradotta in 50 lingue e ha venduto quasi 6 milioni di copie nel mondo. Nel 2018 ha ricevuto il premio Publisher’s Weekly Star Watch Award a New York. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo per bambini, Elfi al quinto piano, e ha fondato la sua seconda società, Undercats. Dal 2021 Francese vive a Roma con una gatta enorme di nome Dopamina.

E’ proprio a Roma che circa un anno fa è sbocciato l’amore con Antonietta Bello. Le due sui social hanno condiviso alcuni scatti della loro appassionata storia d'amore che ora sembrerebbe giunta al termine. Tuttavia con la conclusione della love story non è venuta meno la nuova consapevolezza di Antonietta, che dopo Francesca si dice ancora attratta dalle donne.