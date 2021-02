Francesca Fioretti ritrova l'amore con Kolarov: baci e tenerezze a Milano

A tre anni dalla scomparsa di Davide Astori, Francesca Fioretti ritrova l'amore. Accanto alla modella da qualche tempo c'è un altro calciatore, ma solo adesso alcune foto pubblicate sul settimanale Chi ufficializzano la loro relazione. È l'interista Aleksandar Kolarov, che da settembre vive a Milano.

Probabilmente si sono conosciuti proprio in città, dove Francesca ha deciso di tornare a vivere, lasciando Firenze dopo anni. Per lei, a cui la vita ha strappato via improvvisamente il grande amore e il padre di sua figlia, sta iniziando un nuovo capitolo sentimentale, anche se non smette di chiedere giustizia per la morte del compagno, stroncato da un arresto cardiaco durante il sonno, in un hotel di Udine che ospitava la Fiorentina, la notte prima della partita. Una morte che secondo la compagna poteva essere evitata se si fossero accorti, con le rituali visite mediche, di una patologia che affliggeva il calciatore. "Se esisteva anche la piu? piccola possibilita? che avesse a disposizione un minuto in piu?, un'ora in piu? o la sua vita intera, io credo che quella possibilita? dovesse essere esplorata - ha scritto proprio ieri su Instagram - che lui meritasse di averla e che tutto cio? che l'ha ostacolata debba in caso venire alla luce. Per lui e per evitare che succeda di nuovo".

Francesca Fioretti e Aleksandar Kolarov innamorati a Milano

C'è grande intesa tra Francesca Fioretti e Aleksander Kolarov, paparazzati da Chi a Milano. Nelle foto si vede lui che l'accompagna in stazione, restano un bel po' in macchina e si scambiano un lungo bacio prima di salutarsi. Il calciatore l'aiuta a prendere il trolley nel portabagagli e aspetta finché lei non scompare tra i binari. Difficile salutarsi per due innamorati, anche se solo per pochi giorni.

Sotto le foto pubblicate sul settimanale Chi