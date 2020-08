Francesca Pascale e Paola Turci, parla Federico Fashion Style: “Felice per le mie amiche”

Francesca Pascale e Paola Turci sono entrate di diritto tra le protagoniste indiscusse del gossip estivo 2020 dopo che le loro effusioni sono finite al centro del servizio fotografico del settimanale Oggi. Al momento né la 35enne napoletana, ex compagna di Silvio Berlusconi, né la cantante 55enne hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. Tuttavia, a commentare il loro legame venuto alla ribalta con le chiacchierate immagini è stato l’amico di entrambe Federico Fashion Style che, in un’intervista a Il Messaggero, si è detto felice per loro. “La libertà è sinonimo di felicità. Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”, ha affermato l’hairstylist delle vip che cura i capelli di personaggi come Aida Yespica, Giulia De Lellis, Alba Parietti, Laura Pausini, Wanda Icardi.

E com’è la cliente Francesca Pascale? Capricciosa? “No, è una bellissima persona, una ragazza semplice”, ha assicurato Federico che anche di Paola Turci ha un’ottima opinione: “Sì è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto”.

Federico Fashion Style sulle critiche per i prezzi dei suoi saloni

Recentemente Federico Fashion Style, volto popolare della tv grazie al programma 'Il Salone delle Meraviglie', è finito nel mirino di chi lo ha accusato di avere prezzi troppo alti: “Il listino è ben visibile, per le extension facciamo un preventivo, il nostro è un lavoro di altissima qualità”, è stato il suo commento al riguardo. E sulle sue clienti, siano esse vip o meno: “Ogni donna va ascoltata con attenzione”, ha affermato: “Dietro le loro richieste c’è una motivazione profonda, devi capire perché ti stia chiedendo quel taglio...o quel colore”.