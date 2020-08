Francesca Pascale e Paola Turci, parla Cecchi Paone: “E' importante che vivano la loro storia alla luce del sole”

Mentre Francesca Pascale e Paola Turci continuano a non commentare in alcun modo le foto del bacio che le ha rese protagoniste dell’ultimo gossip estivo, il loro legame reso noto dal settimane Oggi continua a tenere banco nelle cronache rosa del momento. Dopo Federico Fashion Style, a commentare il rapporto tra la 35enne napoletana, ex compagna di Silvio Berlusconi, e la cantante 55enne è Alessandro Cecchi Paone, il cui coming out - ricorda Candida Morvillo che lo ha intervistato per il Corriere della Sera - suonò clamoroso in quel 2004 in cui era candidato alle Europee per Forza Italia.

Il giornalista è stato vicino a Francesca Pascale nel suo impegno per la causa Lgbt dal primo momento e di lei racconta: “Io l’ho sempre vista innamoratissima di Berlusconi. Non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Come insegna la scuola radicale, Francesca metteva insieme il sacrosanto principio di libertà e l’impegno di sentimenti e corpi affinché il privato fosse politico e il politico privato. Mi ha sempre detto: se capitasse a me, come è capitato a te di innamorarmi di una persona del mio sesso, non ci troverei nulla di male”.

“Un giorno, mi trovai a pranzo da solo con lei e con Berlusconi, e lui stesso mi chiese di starle vicino e anche di aiutarla a individuare un progetto di Legge per le Unioni Civili che potesse essere accettato dal centrodestra. Poi, vollero conoscere il mio fidanzato. Ci invitarono al matrimonio della sorella di Francesca a Ravello”, ricorda ancora Cecchi Paone.

Quanto al rapporto tra Francesca Pascale e Paola Turci: “Non perché sia stato testimone di sue inclinazioni saffiche, ma perché abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata una volta per tutte. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato”, ha affermato: “Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Francesca Pascale e Paola Turci, Federico Fashion Style: “Felice per le mie amiche”

“La libertà è sinonimo di felicità. Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”, così l’hairstylist delle vip Federico Fashion Style ha commentato le foto che hanno mostrato il bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci. “Francesca Pascale è una bellissima persona, una ragazza semplice”, ha assicurato Federico che anche di Paola Turci ha un’ottima opinione: “Sì è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto”.