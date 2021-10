Francesca Tocca torna da Todaro: "Maria De Filippi ha fatto molto"

Con un bacio in diretta ad Amici, domenica, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. I due si erano separati un anno e mezzo fa, quando tra la ballerina e l'allora allievo del talent di Canale 5 Valentin Dumitru era nata una simpatia. Questa estate il riavvicinamento, come ha raccontato lei a Chi: "Non c'è stato un momento preciso. E poi all'inizio dicevo: 'Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo insieme'. A un certo punto, però, mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo".

Per Raimondo Todaro è stato lo stesso, anche quando tra Francesca e Valentin era in corso una relazione. "E' stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate" ha spiegato ancora la Tocca, che un grazie speciale lo dirà sempre a Maria De Filippi: "Ha fatto ben di più, mi è sempre stata vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato". Nonostante la rottura, però, tra loro c'è sempre stato un legame che andava oltre tutto, ha assicurato Todaro: "Nel 2020 mi hanno operato d'urgenza, doveva essere una semplice appendicite, è stato ben di più: ho passato sette giorni in ospedale e Francesca, anche se non stavamo insieme, mi ha detto: 'Sono io la moglie, sto io con te in ospedale'. E ha lasciato la clinica quando l'ho lasciata io".

Insieme ad Amici

Quest'anno i due ballerini condividono lo stesso studio televisivo. Entrambi protagonisti di Amici, lei come ballerina professionista e lui come professore, hanno trovato un nuovo equilibrio, anche sul lavoro: "Non siamo tutto il giorno insieme - ha detto Francesca - lui ha un ruolo, io un altro e ho scoperto che quando ci incontriamo mi piace tanto". Infine, a proposito della nuova avventura nel talent di Maria De Filippi, che lo ha portato via dopo anni da Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ha spiegato: "Qui ho la sensazione di avere un risultato di alto livello, è un po' diverso rispetto alle esperienze precedenti, qui lavori con ragazzi che fanno una scelta, ragazzi che vogliono trasformare in mestiere la passione".