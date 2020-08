Francesco Facchinetti: “Ho sposato di nuovo mia moglie. In 48 ore ho organizzato tutto”

Dopo quasi sei anni dal quel sì pronunciato con rito civile in gran segreto, Francesco Facchinetti ha risposato la moglie Wilma Helena Faissol lo scorso luglio. L’annuncio è arrivato in queste ore sui social a corredo di una foto che mostra la coppia sorridente in abiti nuziali: “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta”, ha fatto sapere il manager puntando poi sulla veloce organizzazione del matrimonio e ironizzando sul dettaglio degli accessori indossati per il gran giorno: “Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe...che tamarro!”. Insieme alla moglie e alla sua famiglia, il figlio dell’ex tastierista dei Pooh è protagonista del programma di Real Time ‘The Facchinettis’ che nella puntata del 30 agosto ha mandato in onda le immagini della cerimonia. Pochi, tuttavia, gli invitati presenti al party per i motivi che lo stesso Francesco ha voluto raccontare ai follower in un post successivo.

“Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria! In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3”, ha spiegato: “Covid; volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli; così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati. Volete venire anche voi?”. Tanti gli auguri alla coppia da parte dei fan, tutti unanimi nell’apprezzare la decisione di restringere al massimo il numero delle persone presenti alla festa in considerazione della delicata situazione scandita dalla persistenza del coronavirus.

Wilma Faissol racconta le nozze bis con Francesco Facchinetti

Anche Wilma Faissol ha condiviso su Instagram uno dei momenti più emozionanti delle seconde nozze con il marito Francesco Facchinetti, padre di due dei suoi figli, Liv e Leone. La fashion blogger e influencer brasiliana ha anche raccontato le ragioni che hanno indotto lei e il marito a rimandare i festeggiamenti, prima per la dolce attesa della piccola Liv e poi per via del Covid: “Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv. Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno...è arrivato il Coronavirus. Quindi Francesco Facchinetti ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a Luglio”. Una festa che, stando alla promessa del manager, sarà estesa a una platea più numerosa di parenti e amici non appena le circostanze lo renderanno possibile.