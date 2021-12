Gabriele Rossi è fidanzato con Lorenzo Licitra: "Gli scrissi un messaggio quando vinse X Factor"

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono fidanzati. Ospite di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, l’attore, protagonista del film Carla sulla vita di Carla Fracci in uscita sul grande schermo, ha raccontato la sua storia d’amore con il cantante che nel 2017 vinse X Factor, nell’edizione che lanciò i Maneskin.

“Stiamo insieme da due anni quasi, viviamo insieme” ha raccontato Rossi, in passato legato a Gabriel Garko. Il primo approccio risale proprio a quando Licitra salì sul podio del talent: “Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, dicendogli che non avrebbe mai dovuto lasciare la musica che era bravissimo. Era però un messaggio senza alcuna finalità. Poi è capitato di prendere un caffè insieme, poi un altro ancora e così è nato tutto”.

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra fidanzati: la storia

I nomi di Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono stati accostati per la prima volta circa un anno fa, quando vennero paparazzati insieme al Teatro La Scala e a una cena di beneficienza. Allora i due non commentarono il gossip che lo riguardava, tenendo riservata una storia che solo oggi è stata confermata. Anche lo scorso anno, dopo il coming out di Gabriel Garko, Gabriele Rossi aveva dichiarato a Live Non è la D’Urso di avere un nuovo compagno da dieci mesi e di essere innamoratissimo: adesso si intuisce che quel lui era proprio Lorenzo Licitra.