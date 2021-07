"George Clooney e Amal Alamuddin aspettano il terzo figlio"

George Clooney e Amal Alamuddin aspettano il loro terzo figlio? L’interrogativo è stato lanciato in queste ore dal Daily Mail, secondo cui voci insistenti vorrebbero la signora Clooney già oltre il primo trimestre di una dolce attesa che arriva a quattro anni dalla nascita dei gemelli Ella e Alexander. Stando al magazine, l’attore americano e l’avvocatessa libanese lo avrebbero comunicato agli amici più intimi durante una cena sul lago di Como poche settimane fa: "George Clooney non vedeva l’ora di dirlo a tutti" il commento rilasciato da una fonte a Ok! US.

Clooney, 60 anni, e Alamuddin, 43, si sono sposati con una cerimonia fiabesca a Venezia nel 2014. Tre anni dopo, la gioia della nascita dei loro due bimbi che – come rivelato dallo stesso attore e regista – parlano benissimo l’italiano grazie alle loro lunghe permanenze nella villa di Laglio, sul lago di Como, (recentemente colpito da un’ondata di maltempo che ha causato numerosi danni). I gemellini sarebbero stati informati dell’arrivo di un fratellino o di una sorellina qualche settimana fa, entusiasti come papà e mamma della bella notizia arrivata inaspettata.

George Clooney, la villa sul lago di Como colpita dall'alluvione

L’ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha procurato gravi danni a Laglio, in provincia di Como, ha interessato anche Villa Oleandra, l’abitazione italiana di George Clooney: "È molto peggio di quello che pensassi", ha commentato l’attore: "A Cernobbio la situazione è molto grave e a Laglio anche peggiore. Ho parlato con il sindaco, ci sarà un sacco di lavoro, ci vorranno milioni di dollari, ma questa città è forte, reagirà e tornerà meglio di prima. Questa è una città molto resiliente".

Villa Oleandra, dimora settecentesca, è ormai un autentico punto di riferimento del jet set internazionale da quando George Clooney, nel 2002, ha scelto il paese di Laglio posto sulla sponda occidentale del Lago di Como per trascorrere le sue vacanze, talvolta in compagnia di altre celebrità di Hollywood.