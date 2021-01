Madalina Ghenea si sfoga: “Nessuna relazione sentimentale con Zaniolo”

Madalina Ghenea nega di avere una relazione sentimentale con Nicolò Zaniolo. Con un post su Instagram l’attrice 32enne ha condiviso una lettera dei suoi legali per dare la propria versione sul gossip di queste ultime settimane sul suo presunto fidanzamento con il calciatore della Roma. In un comunicato ufficiale viene specificato quindi che “non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo” e che i due “i sono incontrati una sola volta”. Si fa inoltre riferimento al fatto che Ghenea è madre di una bambina “che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche” e che l’attrice “prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.

Ad accompagnare il comunicato un lungo commento dell’attrice, dopo che “in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone”. Per Ghenea è arrivato quindi “il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo”.

“Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste”, chiarisce l’attrice, per poi ribadire: “A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”.

La presunta relazione tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo

Nei giorni scorsi il gossip si era scatenato sul calciatore e l’attrice, dopo una serie di battute sui social tra i due che avevano immediatamente attirato l’attenzione. Rispondendo a una domanda di un fan che le chiedeva: “Ti posso baciare tutta 25h su 24?”, Madalina Ghenea aveva risposto citando Zaniolo e scrivendo: “Tu che dici?”. Lui aveva replicato condividendo la storia di Ghenea e aggiungendo emoticon con tanti cuori. Sempre nelle Instagram Stories Zaniolo aveva condiviso un commento in merito al rapporto con Madalina Ghenea: “Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata. Personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle!! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l'ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il prima possibile”.

Zaniolo aveva confermato l’indiscrezione pubblicata dal settimanale “Oggi” sulla gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d'accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”.