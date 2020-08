Gianmaria Antinolfi, parla la ex: “Quando è finita con Belen è venuto a piangere da me”

E’ bastato che il nome di Gianmaria Antinolfi venisse associato a quello di Belen Rodriguez perché diventasse subito popolare alle orecchie degli appassionati di cronaca rosa, quest’estate già ricca di dettagli sulla sua singletudine dopo la nuova rottura con Stefano de Martino. Ma il flirt tra i due sarebbe già finito: durato il tempo di un temporale estivo, adesso la showgirl e l’imprenditore campano sono tornati ognuno alle proprie vite e, almeno per ora, non ci sono segnali che promettano un qualche riavvicinamento.

Acqua passata, dunque, ma fino a un certo punto: perché a parlare di Antonolfi, a raccontare chi sia veramente l’uomo che per qualche tempo ha fatto perdere la testa alla donna più desiderata d’Italia è stata la sua ex fidanzata, Mariela Ballesteros, pronta a svelare gli scenari successivi alla fine della breve parentesi con l’argentina.

"Gianmaria Antinolfi ci proverà ancora con Belen"

“Si chiama Giovanni Maria, si presenta come imprenditore del gruppo del lusso Kering. In realtà non è né imprenditore né milionario. E’ un impiegato di questo colosso”, ha detto di Antinolfi Mariela Ballesteros, anche lei argentina e madre di due bambini che, dopo aver chiuso la storia con lui, oggi è felicemente legata a un altro uomo. I due si sono incontrati di recente con amici in comune: “Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe, e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada. Anche Belen era a Capri? Mi risulta che non fossero insieme, però”. So che la storia è finita. Era affranto. Lo conosco, ci proverà ancora con lei. È venuto a piangere da me”.

“Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti, non è stabile”, ha raccontato ancora la donna al magazine diretto da Alfonso Signorini ricordando i motivi della fine della loro relazione: “Per Giangi, l’amore non è una cosa seria e la situazione a un certo punto esplode. Fino ad arrivare a un punto di non ritorno”.