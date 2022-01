Il messaggio di Gianni Sperti dopo le dure dichiarazioni di Paola Barale

Paola Barale non poteva essere più autentica di com’è stata raccontando in tv la fine delle sue storie d’amore più importanti della sua vita. "Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi" ha affermato la showgirl a Silvia Toffanin ricordando a Verissimo i due suoi grandi amori, ormai relegati tra i ricordi meno piacevoli di un passato lontano. Per Gianni Sperti, suo marito dal 1998 al 2002, e per Raz Degan a cui è stata legata dal 2002 al 2015, Barale ha avuto parole forti, espressione di un’amarezza che non ha consentito di avere alcun tipo di rapporto in seguito alla fine delle relazioni.

"Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza" ha aggiunto. E ancora: "Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso. È come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro".

La reazione di Gianni Sperti

Paola Barale non ha aggiunto nessun ulteriore dettaglio rispetto ai motivi che l’hanno indotta formulare tali giudizi sui suoi ex, ma le parole così espresse sono bastate a rivelare una concezione tutt’altro che positiva verso entrambi. Ma se Raz Degan ha preferito non accennare alcun elemento che potesse essere interpretato come una replica alla ex compagna, Gianni Sperti ha pubblicato sui social un pensiero che, alla luce delle recenti affermazioni, potrebbe avere il significato di un commento alle recenti dichiarazioni a lui rivolte.

"L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto" è la frase del ballerino Rudolf Nureyev pubblicata dall’opinionista di Uomini e Donne, citazione che, alla luce delle recenti affermazioni, pare proprio avere un sottinteso destinatario.