Giovanni Angiolini e la frecciatina a Michelle Hunziker dopo la rottura

E? un periodo di grandi cambiamenti per Michelle Hunziker. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi la conduttrice aveva prontamente ritrovato l?amore con Giovanni Angiolini, una relazione estiva conclusasi inaspettatamente ad agosto. Ora c? un?altra grande novità a tenere impegnata la svizzera, il ruolo di nonna. La figlia Aurora è in attesa di un bebè dal fidanzato Goffredo Cerza che arriverà a Gennaio, per la gioia di tutta la famiglia.

La Hunziker e la primogenita erano state beccate proprio in Sardegna, durante uno dei tanti soggiorni dal bel medico sardo, intente ad acquistare un test di gravidanza. La domanda era: a chi serviva, Aurora o Michelle? A dipanare l?arcano ci ha pensato il settimanale Chi, dando la notizia della dolce attesa della giovane influencer.

Michelle in città

Dopo la rottura con l?ex gieffino la showgirl svizzera è tutta concentrata sulla famiglia. Michelle dopo un?estate fissa in Sardegna ne ha approfittato per dedicarsi alle figlie minori, Sole e Celeste, portandole a Disenyland Paris. Nel frattempo la Hunziker è tornata fissa a Milano e alla vita di città. La presentatrice svizzera nelle ultime ore ha postato alcuni scatti della sua quotidianità milanese, da outfit tipicamente urbani, ad un romantico tramonto sul capoluogo lombardo.

Angiolini in Sardegna

E non sembra essersi fatta attendere la reazione di Angiolini. Il dottore è rimasto in Sardegna e insolitamente dopo la rottura da Michelle è apparso più social. Giovanni invece nelle ultime ore ha postato alcuni video dalla sua barca con in sottofondo lo splendido mare sardo. ?Sapevo di aver fatto il bravo, non tanto da meritare il paradiso?, scrive a corredo di un suo inedito selfie a bordo, in cui si mostra in tutta la sua prestanza.

Il medico più bello d?Italia ha poi postato una clip in cui si focalizza sulla trasparenza del mare dell?isola. Nel video incriminato si tagga a ?Piazza Duomo, Milano?. Un contenuto per fare ironia in barba a chi è in città? Tra questi anche l?ex fidanzata Michelle. Che Angiolini abbia messo a punto la velata frecciatina per far ingelosire la Hunziker, ormai tanto legata alla Sardegna? Del resto i due ancora si seguono sui social e non sarebbe una strategia nuova per far venire un po? di nostalgia ad un ex.