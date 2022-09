Giovanni Angiolini e i messaggi sui social per riconquistare Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati indubbiamente la coppia dell’estate. I due hanno galvanizzato il gossip con le loro bollenti effusioni in terra sarda, una passione estiva terminata con la fine della bella stagione.

La nuova vita di Michelle

Michelle dopo un’estate fissa in Sardegna, isola natale del bel medico, è tornata nella sua Milano per dedicarsi agli impegni professionali. Prima di gettarsi sul lavoro la conduttrice ne ha però approfittato per dedicarsi alle figlie minori, Sole e Celeste, regalandogli un soggiorno a sorpresa Disenyland Paris. Nel frattempo la Hunziker è apparsa molto vicina alla primogenita Aurora, in procinto di diventare mamma a gennaio. Non solo le figlie, con il rientro in città la conduttrice svizzera sembrerebbe intenzionata a riconquistare l’ex marito Tomaso Trussardi. Tanti gli indizi che lascerebbero pensare che i due ci stiano riprovando.

La tattica di Giovanni

Dall’altro lato Giovanni Angiolini non sembrerebbe darsi per vinto, apparendo intenzionato a far capitolare Michelle. Dopo l’addio il chirurgo, è apparso piuttosto presente sui social, non mancando di postare scatti in cui mette in evidenza il fisico scultoreo che gli è valso il titolo di “medico più bello d’Italia”. Immagini inserite forse per far venire un po’ di nostalgia a Michelle, ma che sicuramente hanno mandato in visibilio i followers del dottore, tra cui figurano anche due colleghe della Hunziker che sembrano apprezzare la prestanza di Angiolini. E Giovanni sembra avvalersi della potenza sui social per far arrivare messaggi sibillini alla celebre ex. Prima l’esternazione sulla paternità, poi nella giornata di ieri nuovi contenuti che suggeriscono che il chirurgo è intenzionato a riconquistare la celebre ex.

I messaggi sui social

Angiolini ha dapprima postato un’Instagram story sfondo nero con in sottofondo il brano “Promises” di Chris Cornell. Una struggente canzone che parla di un amore ormai finito e di promesse infrante: “E una promessa che hai fatto, Una promessa che rimane sempre, Non importa il prezzo, Una promessa di sopravvivere, Perseverare e prosperare, Come abbiamo sempre fatto”, recita la canzone. Come se non bastasse Giovanni ha poi condiviso un’intervista a Giorgio Armani in cui parla dell’importanza dell’amore: “L’amore è una cosa incredibilmente importante. Avere una persona con cui condividere un’emozione, un film, il successo di una sfilata, un viaggio. E’ una cosa strettamente necessaria, stimolante. Altrimenti ti sembra di fare tutto per chi? Troppo poco per te stesso”, argomenta lo stilista. Delle parole forti ed evocative che forse il bel medico vorrebbe far arrivare a Michelle. Del resto i due ancora si seguono su Instagram e chissà che la conduttrice non abbia visualizzato le due stories incriminate.

