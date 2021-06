Tana per Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro, l'ex tronista ammette: "Ciò che mi fa stare bene lo definisco amore"

Beccati sul balcone di un hotel, nel centro di Napoli, sorridenti e complici. Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro sono un bel colpo di scena estivo. L'ex tronista - che qualche anno fa a 'Uomini e Donne' aveva scelto Valentina Pivati, con cui poi è finita poco dopo - ammette di aver iniziato una frequentazione abbastanza assidua con lo stylist: "Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune - fa sapere a Nuovo, che ha pubblicato le foto - Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un'amicizia speciale". Poi però si sbilancia di più: "Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Quasiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore".

"Lui per me è un arcobaleno"

Mariano non vuole mettere etichette a questo rapporto e spiega: "Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme". Intanto per l'estate hanno già organizzato una vacanza in Sicilia: "Gli farò da personal trainer e lo aiuterò a rimettersi in forma. Sono intenzionato a metterlo sotto torchio". A Giovanni Ciacci aspettano mesi di fuoco...

Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro, le foto su Nuovo