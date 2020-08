Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? “Momento particolare, siamo un po’ tristi”

Il sospetto che sul secondo capitolo della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante tiri di nuovo vento di crisi ha gettato nella curiosità lacerante i follower che si sono affrettati a chiedere loro spiegazioni. A lasciar intuire qualche malessere, l’assenza di storie Instagram e foto varie che li mostrassero insieme, segnale che per una coppia tanto social è parso ‘preoccupante’. A rompere ogni indugio è stata, dunque, l’influencer che ai suoi quasi 5 milioni di follower ha indirizzato delle stories per spiegare l’attuale situazione, effettivamente un po' delicata.

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose”, ha esordito Giulia assicurando che cabina armadio e Play Station di Andrea sono ancora al loro posto (il riferimento è al moto di rabbia dopo avere scoperto i suoi tradimenti raccontato nel suo ormai celebre libro): “Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

Giulia De Lellis: “Vi dirò tutto quando sarà il momento”

L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha proseguito il suo racconto spiegando di non voler aggiungere ulteriori dettagli sulla situazione avendo imparato dalle esperienze passate quanto sia importante la cautela in determinati contesti. L’invito ai fan è quello di non credere alle voci che circolano su di lei, ma di pazientare affinché sia lei a confidarsi con loro: “Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo… Magari prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. Ovviamente quando volevo, ne avevo il bisogno o sentivo il desiderio. Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento”.

E Andrea Damante? Al momento il deejay tace, evidentemente d’accordo con la linea della fidanzata che preferisce non fornire spiegazioni su una faccenda che, almeno per ora, resta riservatissima.