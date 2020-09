Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante: "Non stiamo più insieme"

Sembra davvero definitiva la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo aver fatto sapere di essersi presi una pausa per riflettere sul futuro della loro storia, nel bel mezzo di questa estate, i due non si sono più visti e hanno dichiarato ben poco al riguardo, preferendo tenere lontano dai riflettori il loro sentimento, immutabile - come hanno sempre detto, anche ultimamente - ma forse non abbastanza per affrontare tutto il resto.

Adesso a chiarire come stanno le cose è Giulia, che su Instagram ha risposto senza filtri alla domanda di un follower che le chiedeva appunto di lei e Andrea: "Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l'ho detto... Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. E' bene che sappiate che le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita".

Un allontanamento, dunque, dovuto ad altri motivi che però vogliono tenere per loro. "Ci siamo l'uno per l'altra - aggiunge l'influencer - Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo solo cercando di vivere la nostra vita così come viene, augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giulia De Lellis, casa da single a Milano

Mentre i fan della coppia sperano di rivederli presto insieme, i due sembrano allontanarsi sempre di più. Giulia, che era tornata subito a vivere con Andrea, dopo il ritorno di fiamma ad aprile, ha fatto le valigie da qualche mese e adesso ha trovato una nuova casa, tutta per lei, sempre a Milano: "Finalmente! Ho firmato proprio ieri - ha fatto sapere tra le storie di Instagram - Mi sono poggiata in una provvisoria un paio di mesi ed è stato un caos, non avete idea. Non vedo l'ora di fare l'ultimo trasloco, mi aiuterà a sentirmi più serena".