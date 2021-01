Giulia De Lellis: "Avrei evitato di innamorarmi di una persona presentata dal mio ex"

Le voci di un triangolo amoroso hanno rimbalzato per mesi tra web e copertine, ma ora che la sua storia d'amore con Carlo Beretta - rampollo della rinomata famiglia che ha fondato famosa fabbrica d'armi - ha spiegato ufficialmente le vele, Giulia De Lellis racconta come sono andate davvero le cose.

Anche lei, come tanti altri vip in questi giorni, si è sottoposta al gioco del "vero o falso" su Instagram, e visto che in tanti le facevano domande sull'attuale fidanzato e lo storico ex, che li ha presentati la scorsa estate, ha deciso di vuotare il sacco una volta per tutte: "Avrei fatto a meno di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex in realtà, ma ormai ero dentro. Loro non erano così intimi. Il mio ex stava gà con un'altra... E altri mille motivi mi hanno spinto a vivermela". Niente di losco, insomma, come ha spiegato ancora tra le sue storie di Instagram: "La nostra storia è nata molto lentamente. Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Non ero più fidanzata da un po' e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare: me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pareri... Poi, alla fine, al cuore non si comanda". E chiarisce, per chi non lo avesse ancora capito: "La mia storia era già finita, lui è arrivato dopo".

A conquistarla sono stati principalmente i suoi modi di fare, da vero gentleman: "Mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, anche dalla sua timidezza. È la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro".

Giulia De Lellis presto mamma?

Sempre rispondendo con "vero" o "falso", Giulia De Lellis ha fatto sapere di essere comunque in ottimi rapporti con Andrea Damante - con cui condivide il cagnolino Tommaso - e che non vede l'ora di diventare mamma. Lei e Carlo sono andati a vivere insieme e a chi le chiede se lo vede come un buon padre non ci pensa un attimo a rispondere: "Vero". Cicogna ci cova?